İsrail Ordusundan Gazze Sınırında Güvenlik Değerlendirmesi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne bitişik yerleşim birimlerindeki kapalı askeri bölgeyi, güvenlik durumuna ilişkin yeni bir değerlendirme doğrultusunda kısmen daralttığını duyurdu.

Times of İsrael haber sitesine göre, İsrail ordusu, Gazze sınırı boyunca kapalı askeri bölgeyi kısmen daralttığını açıkladı.

Bugün öğleden sonra, 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Batı Nakab'daki ek sivil alanların yeniden açılmasına izin verilirken, sivillerin hareketine söz konusu bölgelerin 7 Ekim'den bu yana kapalı olduğu belirtildi.

Haberde, bu bölgelere girişlerin henüz kayıt altında ve daimi oturumu olanlar ve kendilerine izin verilmiş olan tarım işçilerinin yanı sıra zorunlu işlerde çalışan kişilere İsrail ordusu ile koordineli şekilde sağlandığı hatırlatıldı.

İsrail ordusu, söz konusu yeni durumun üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı sürece 31 Ağustos'a dek geçerli olacağını kaydetti.