Ateşkesi ihlal eden İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı
İsrail ordusunun Gazze'nin Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı. Saldırının ateşkes anlaşmasına aykırı olduğu belirtiliyor. 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkesle birlikte, İsrail ordusu Filistinlilere yönelik birçok saldırı gerçekleştirdi.
İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaralandı.
İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkese yönelik ihlallerini sürdürdü.
Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda düzenlenen saldırıda 3 Filistinli yaralandı.
Görgü tanıkları, saldırının Gazze'deki ateşkes anlaşması uyarınca İsrail ordusunun çekilmesi gereken bölgede düzenlendiğini aktardı.
İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nın doğu bölgelerine hava saldırısı gerçekleştirdi.
Refah kentinin doğu bölgeleri topçu atışlarıyla vurulurken, Gazze kentinin doğusu da hedef alındı.
Gazze Şeridi'nde 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarına devam ediyor.
Gazze'deki hükümetin verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana düzenlenen saldırılarda, 418 sivil yaşamını yitirdi 1141 kişi yaralandı.