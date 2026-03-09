Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki El-Ensariye köyü için sürgün emri ve saldırı tehdidi yayımladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kenti yakınlarındaki El-Ensariye köyü sakinlerine sürgün emri vererek, köye saldırı düzenleyeceğini duyurdu. Halkın bölgeyi boşaltması istendi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, El-Ensariye'nin tamamen boşaltılmasını istedi.

İsrail ordusunun kısa bir süre sonra Hizbullah unsurlarının bulunduğu öne sürülen köye saldırı düzenleyeceği tehdidinde bulunan Adraee, Lübnanlılara burayı tamamen terk etmeleri ve en az bir kilometre uzaklaşmaları çağrısı yaptı.

Adraee, söz konusu bölgede Hizbullah tarafından kullanılan tesislerin ve silahların yakınında bulunan herkesin hayatının risk altında olduğunu belirterek tehdit etti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
