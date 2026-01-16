İsrail ordusu, Batı Şeria'da cuma namazı çıkışında Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın Mugayyir beldesinde, cuma namazı çıkışında 14 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun, Ramallah yakınlarındaki Mugayyir beldesinde cuma namazından çıkan Filistinli halka saldırdığını aktardı.

İsrail askerlerinin, beldeye düzenlediği baskın sırasında gerçek mermi kullandığı, camiden çıkan Filistinlilere ses bombaları ve göz yaşartıcı gaz ile saldırdığı kaydedildi.

İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucunda 14 yaşındaki Muhammed Saad Sami Nassan'ın hayatını kaybettiği, bazı kişilerin ise alıkonulduğu belirtildi.

Saldırının, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin sabah saatlerinde beldeye düzenlediği saldırının hemen ardından geldiğine dikkati çekildi.

İsrail ordusundan "taş attılar" savunması

İsrail ordusu, Filistinlilerin askerlere taş atması nedeniyle "etkisiz hale getirmek için" ateş açıldığını savundu.

Ordu, olayın ardından yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede lastiklerin ateşe verildiği ve birkaç kişinin çevre yolları kapattığına ilişkin ihbar alındığını ve bunun üzerine bölgeye intikal ettiğini ileri sürdü.

Askerlerin bölgeye varmasının ardından taş atıldığını öne süren İsrail ordusu, bir Filistinlinin elinde taşla askerlere doğru koştuğunu ve bu davranışın "acil bir tehdit" oluşturduğunu iddia ederek önceye havaya uyarı ateşi açıldığı ve ardından Filistinli çocuğun öldürüldüğünü itiraf etti.

Olayın ardından Mugayyir beldesinin barikatlarla kapatıldığı ve bölgede aramalar yapıldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da Ramallah yakınlarındaki Mugayyir beldesi, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına uğruyor.

Belde sakinleri, İsraillilerin saldırılarının ardından bölgeye intikal eden İsrail ordusunun da saldırganlar yerine kendilerine suçlu muamelesi yaptığını belirtiyor.