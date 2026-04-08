İsrail ordusu Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Saldırılar, 2 Mart'tan bu yana yaşanan en şiddetli saldırılar olarak kaydedildi.

İsrail ordusu akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesi hava saldırısına hedef oldu.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu saldırıdan önce uyarıda bulunmadı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in eş zamanlı saldırılarında ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik
MGK sonrası 8 maddelik açıklama! Uluslararası topluma 'İsrail' çağrısı

Ankara'da son dönemin en önemli zirvesi! Dünyaya hayati bir çağrı var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret

Esra Erol’da şok anlar! Canlı yayında eşine ağır sözler
Galatasaray'ın eski yıldızı, kendisini tehdit eden İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi

Galatasaray'ın eski yıldızı, İsrailli Bakan'a ağzının payını verdi
İsrail ateşkesi ilk günden bozdu! Lübnan'a 10 dakikada tam 100 saldırı

İsrail'den 10 dakikada tam 100 saldırı! Çok sayıda ölü var
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, oyuncu Görkem Sevindik'e 'Filistin' telefonu

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Görkem Sevindik'e telefon
Kante ve Levent Mercan imza gününde taraftarlarla buluştu

Soğuğa aldırış etmeden oraya koşup saatlerce sırada beklediler