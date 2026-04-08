İsrail ordusu Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu akşam saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 3 yeni hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Beyrut'un "Tel Hayyat" bölgesi hava saldırısına hedef oldu.

Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde şiddetli patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu saldırıdan önce uyarıda bulunmadı.

Öte yandan, İsrail ordusuna ait insansız hava araçları Beyrut üzerinde alçak uçuş gerçekleştiriyor.

İsrail ordusu, öğle saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut ile ülkenin doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı düzenlemişti.

Bugünkü saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayda geçti.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, İsrail'in eş zamanlı saldırılarında ilk belirlemelere göre 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 722 kişinin de yaralandığını açıkladı.