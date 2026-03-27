İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut kenti Dahiye bölgesine art arda iki hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından bölgeden patlama sesleri ve dumanlar yükseldi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre İsrail ordusu, 30 dakikadan kısa süre içinde Dahiye'yi 2 kez bombaladı.
Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.
Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberinde de İsrail ordusunun Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınındaki Tahvita el-Gadir bölgesini bombaladığı aktarıldı.
Beyrut ve çevresinde İsrail savaş uçakları uçmaya devam ediyor.
İsrail ordusu gece saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye bölgesine 3 saldırı düzenlemiş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.