İsrail ordusu Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye hava saldırısı düzenledi
İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın Beyrut kentinin Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgede güçlü patlama sesleri duyuldu ve dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi.
Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İsrail savaş uçakları Dahiye'yi bombaladı.
İsrail saldırısının ardından başkent Beyrut ve çevresinde güçlü patlama sesi duyuldu, hedef alınan noktadan dumanlar yükseldi.
İsrail ordusu akşam saatlerinde Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen Dahiye'ye saldırı tehdidini yinelemişti.
Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik