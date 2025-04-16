İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskınlar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da birçok bölge ve kasabaya baskın düzenledi.

Görgü tanıkları AA muhabirine, İsrail ordusunun, buldozer eşliğinde Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin doğu kısmına baskın düzenlediğini, askerlerini çatılara ve sokaklara konuşlandırarak kontrol noktaları kurduğunu söyledi.

Görgü tanıkları, bu tür uygulamaların genellikle Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin kentteki Yusuf Makamı'na baskın düzenlemesinden önce bölgeye insansız hava araçlarının (İHA) gönderilmesiyle eş zamanlı yapıldığını ifade etti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail güçlerinin, iki zırhlı aracın desteğiyle Tulkerim'in doğusundaki Anabta, Bel'a ve Kefr el-Lebed kasabalarına baskın düzenlediği belirtildi.

Söz konusu İsrail güçlerinin sokaklarda devriye gezdiği ve gençleri takip eden piyade birliklerini konuşlandırdığı, bazı gençleri durdurarak sorguladığı aktarılan haberde, gözaltına alma olayı gerçekleşmediği aktarıldı.

WAFA'nın haberinde, Batı Şeria'nın orta kesiminde ise İsrail ordusunun Ramallah'ın kuzeyindeki El-Muğayyir ve Silvad kasabalarına göz yaşartıcı gaz bombası eşliğinde baskın düzenleyerek Muğayyir'de bir tarım çadırını yıktığı ve sahibini bir daha çadır kurmaması için uyardığı belirtildi.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü (BEYDER) Başkanı Hasan Melihat da yaptığı yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Eriha kentinin batısında keçilerini güden Filistinli genç Sami Yasir Nucum'a (19) saldırdığını ifade etti.

Melihat, Filistinli genç Nucum'u darbeden ve telefonunu kıran İsraillilerin, Nucum'a ait yaklaşık 250 keçiden oluşan sürüyü çaldığını kaydetti.

Malihat, bu saldırının, özellikle Ürdün Vadisi'nin kırsal alanlarındaki Filistin varlığına yönelik sistematik ihlaller kapsamında yapıldığını, Bedevi nüfusuna baskı yaparak onları göçe zorlamayı amaçladığını dile getirdi.

BEYDER'den yapılan yazılı açıklamada da İsraillilerin Batı Şeria'nın güneyindeki Beytüllahim kentinin doğusunda yer alan Kisan köyünde koyun çobanlarına saldırdığı belirtildi.

Açıklamada, çobanları darp eden İsraillilerin, çok sayıda koyunu çalarak bölgedeki yerleşim yerlerine kaçtığı ifade edildi.

Nablus'taki "Yusuf Makamı"

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, dini ritüeller gerçekleştirmek için İsrail ordusunun korumasında sık sık "Yusuf Makamı" olarak bilinen bölgeye baskınlar düzenliyor.

Yahudiler, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin yönetiminin kontrolündeki Nablus kentinde yer alan Yusuf Makamı'nda Hazreti Yusuf'un kabrinin bulunduğuna inanıyor.

Ancak birçok arkeolog, söz konusu kabrin birkaç asırlık geçmişi bulunduğunu ve Yusuf ed-Duveykat isimli bir Müslüman'a ait olduğunu ifade ediyor.