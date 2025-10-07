İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: Kontrol Noktaları ve Gözaltılar

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın orta kesimindeki El-Bire kentine baskın düzenleyerek, sokaklarında kontrol noktaları kurdu.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, El-Bire kentine baskın yapan İsrail askerleri, mahallelerde konuşlandı.

Birçok sokakta askeri kontrol noktaları kuran İsrail ordusu, trafik akışını engelleyerek, çok sayıda genci gözaltına aldı.

Filistinlileri darpbeden askerler, Filistin bayraklarını direklerden ve dükkanlardan indirdi.

Görgü tanıkları, İsrail ordusunun kentteki Büyük Ömer Camisini gözaltına alınanlar için "sorgu merkezine" dönüştürdüğünü söyledi.

Kentte toplanan Filistinli sivillere göz yaşartıcı gaz bombası atılırken, boğulma tehlikesi geçirenler oldu.

Alıkonulduktan sonra serbest bırakılan Heysem Karan AA'ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "kendilerini saatlerce gözaltında tuttuğunu ve serbest bırakılıncaya kadar bir avluda bekletildiklerini" söyledi.

Askerlerin sadece kendilerine "Bugünün tarihini" (7 Ekim 2023'teki saldırılar kasdedilerek) sorduklarını anlattı.

İsrail askerleri ayrıca Ramallah kenti yakınlarında yer alan El-Amari Mülteci Kampı ve Kudüs'ün kuzeyindeki Kefr Akab beldesine de baskın düzenledi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.