İsrail askerleri Batı Şeria'daki baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı. Cenin, Ramallah ve Kudüs çevresindeki alanlarda gerçekleştirilen operasyonlar sırasında bazı Filistinlilere yönelik sert müdahaleler ve yaralanmalar yaşandı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine akşam saatlerinde düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, baskınların adresi Cenin, Ramallah, Kudüs'ün kuzeyindeki Kalandiya Mülteci Kampı, Eriha ve El-Bire kentleri oldu.

İsrail askerleri Cenin'in doğusundaki Fakua köyünü basarak bir evin çatısında mevzilendi.

Cenin'deki El-Anber Caddesi'nde ise İsrail ordusuna ait askeri bir araç, içinde 2 kişinin bulunduğu bir taksiye çarptı. Aracın içinde hafif şekilde yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri Ramallah'ın kuzeydoğusundaki El-Muğayyir köyündeki baskında ise evlere doğru yoğun bir şekilde ses bombası ve zehirli gaz attı.

Yine Ramallah'ın Deyr Cerir köyüne düzenlenen baskında da İsrail güçleri Filistinli bir genci ağır şekilde darbetti.

Kalandiya Mülteci Kampı'na bağlı El-Kesarat Mahallesi'ndeki baskında da İsrail güçleri Filistinlilere ses ve zehirli gaz bombaları attı.

Eriha'nın güneyindeki Akabeti Cebr Mülteci Kampı'nda 4, El-Bire'de ise 1 Filistinli, İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

