İsrail Ordusundan Batı Şeria'ya Baskın: 2 Filistinli Kadın Gözaltında

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki kasabalara baskın düzenleyerek 2 Filistinli kadını gözaltına aldığı, Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin de El Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin duvarlarına İsrail bayrağı astığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki Dura kasabasında dün salıverilen bir tutuklunun evine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, serbest bırakılan Abdullah el-Amayira'yı tebrik etmeye gelenlerin sandalyelerini kırdı ve aileyi kutlama yapmamaları konusunda uyardı.

Askerler kasabadan çekilirken, kendilerine taşlarla karşı koyan Filistinlilere gerçek mermiyle ateş açarak karşılık verdi.

Filistinli bir aktivist, AA muhabirine yaptığı açıklamada, askerlerin El Halil'in kuzeyindeki Beyt Ummer kasabasında 2 Filistinli kadını gözaltına aldığını ve kullandıkları araca el koyduklarını söyledi.

Aktivist, askerlerin, kadınları Beyt Ummer'in güneyindeki Karmei Tzur yerleşimine ardından da bilinmeyen bir yere götürdüğünü aktardı.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu İsnine ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsraillilerin, birkaç gün sonra kutlanacak "Bağımsızlık Günü" dolayısıyla caminin duvarlarına İsrail bayrağı astığını kaydetti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.