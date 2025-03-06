MSB: Metinde ateşkes yok, PKK koşulsuz olarak silah bırakmalı

MSB: Metinde ateşkes yok, PKK derhal silahları teslim etmeli
Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu

Yeni destek paketi geliyor! Miktar da yaş sınırı da belli oldu
Mimar Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek

Ece Gürel'in bulunduğu yerle ilgili tuhaf gerçek
Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

Rusya'dan Macron'a çok sert karşılık: Sonsuza kadar ortadan kaybolacak

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Mülteci Kamplarına Yıkım Kararı

İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Mülteci Kamplarına Yıkım Kararı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor. Kampta daha önce 11 evin yıkıldığı belirtiliyor ve ev sahiplerine tahliye emirleri verildiği ifade ediliyor.

TULKERİM, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkma kararı aldı.

Kampın hizmetler komitesi başkanı Nihad El-Şaviş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun yeni bir yol açma ve kampın coğrafi düzenini değiştirme bahanesiyle bu yıkımı gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

El-Şaviş, yakın zamanda kamptaki 11 evin yıkılmasının ardından, ordunun ev sahiplerine tahliye emri verdiğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
img

Şehidin evine galoşla girdi
img

Haraç çetesinin WhatsApp yazışmaları deşifre oldu
img

Hikayenin sonu çok acı bitti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, şehidin evine galoşla girdi

Şehidin evine galoşla girdi
Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı! İşte gerekçe

Ünlü market zinciri, Ülker ürünlerini raflardan kaldırdı
Tövbe edip Müslüman olan 'Zebani Efe' son haliyle gündemde

Tövbe edip Müslüman olmuştu! 'Zebani Efe'yi görenler tanıyamıyor
Nihat Hatipoğlu'na cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı

Cennetteki huriler soruldu, yanıtı herkesi ters köşe yaptı
Benfica'nın Barcelona yenilgisinde faturayı Kerem Aktürkoğlu'na kestiler

Mağlubiyetin faturası Kerem'e kesildi
Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Galatasaray'da iki ismin kalemi kırıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.