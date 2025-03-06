İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Mülteci Kamplarına Yıkım Kararı

TULKERİM, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkma kararı aldı.

Kampın hizmetler komitesi başkanı Nihad El-Şaviş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun yeni bir yol açma ve kampın coğrafi düzenini değiştirme bahanesiyle bu yıkımı gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.

El-Şaviş, yakın zamanda kamptaki 11 evin yıkılmasının ardından, ordunun ev sahiplerine tahliye emri verdiğini de sözlerine ekledi.