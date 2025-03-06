İsrail Ordusundan Batı Şeria'da Mülteci Kamplarına Yıkım Kararı
İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda 17 evi yıkmayı planlıyor. Kampta daha önce 11 evin yıkıldığı belirtiliyor ve ev sahiplerine tahliye emirleri verildiği ifade ediliyor.
TULKERİM, 6 Mart (Xinhua) -- İsrail ordusu, Batı Şeria'daki Nur Şems Mülteci Kampı'nda Filistinlilere ait 17 evi yıkma kararı aldı.
Kampın hizmetler komitesi başkanı Nihad El-Şaviş, Xinhua'ya yaptığı açıklamada İsrail ordusunun yeni bir yol açma ve kampın coğrafi düzenini değiştirme bahanesiyle bu yıkımı gerçekleştirmeyi planladığını belirtti.
El-Şaviş, yakın zamanda kamptaki 11 evin yıkılmasının ardından, ordunun ev sahiplerine tahliye emri verdiğini de sözlerine ekledi.
Kaynak: Xinhua / Güncel