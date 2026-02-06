Haberler

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı hava saldırılarıyla yerle bir etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde bir binayı hava saldırılarıyla hedef alarak yıktı. Saldırı, bölgedeki tahliye tehditlerinden sonra gerçekleşti ve çok sayıda sivil etkilendi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nde tahliye uyarısından sonra bir binayı hava saldırılarıyla hedef alarak yıktı.

Bölgedeki AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, İsrail savaş uçakları, kuzeydeki Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde yer alan Ebu Şaban isimli binayı bombalayarak yerle bir etti.

İsrail savaş uçaklarının ağır bombalarla düzenlediği saldırının etkisiyle çevre binalarda da hasar oluştu.

Bina sakinleri ve çevresinde oturan Filistinliler, İsrail'in kısa süre önce yaptığı saldırı tehdidi üzerine bölgeyi terk etti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Zeytun Mahallesi'nden kırmızıya boyalı noktaların bulunduğu bir harita paylaşarak açıklama yapmıştı.

Bölgedeki Filistinlilerin evlerini tahliye etmesini isteyen Adraee, "haritada belirlenen noktada veya yakınlarında Hamas'a ait altyapının olduğunu" iddia ederek kısa süre içinde bölgeyi hava saldırılarıyla bombalayacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, Hamas'la ateşkesin sağlandığı 10 Ekim 2025'ten beri ilk defa Gazze Şeridi'nde tehdit açıklamasından sonra bir yeri bombaladı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ateşkesin başladığı 11 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ordusunun saldırılarında 556 kişinin öldüğünü, 1500 kişinin yaralandığını kaydetmişti.

İsrail ordusu, Gazze'de ateşkese rağmen çeşitli bahanelerle saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel
