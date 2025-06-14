İsrail Ordusu, Yukarı Celile'de 2 İHA Engelledi

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İsrail ordusu, Yukarı Celile'de iki insansız hava aracının engellendiğini ve sirenlerin müdahaleye karşı devreye girdiğini açıkladı. Olay, İran ile gerginliklerin arttığı bir dönemde gerçekleşti.

İsrail ordusu, kuzeydeki Yukarı Celile'de 2 insansız hava aracının (İHA) engellendiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yukarı Celile'de 2 İHA nedeniyle sirenlerin devreye girdiği aktarıldı.

Sabah 08: 58 ile 09: 01 arasında sirenlerin devreye girdiği belirtilen açıklamada, sirenlerin muhtemel müdahale şarapnellerine karşı devreye alındığı belirtildi.

İHA'ların vurularak etkisiz hale getirildiği kaydedilirken İsrail basını, önleme anına ilişkin görüntüleri yayınladı.

????İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 78 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 3 kişinin öldüğü, 172 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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