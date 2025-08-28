İsrail'den Yemen'in başkentine hava saldırısı

İsrail'den Yemen'in başkentine hava saldırısı
İsrail ordusunun, Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiği duyuruldu. Saldırının ardından İsrail Savunma Bakan Yisrael Katz, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

YEMEN'İN BAŞKENTİNİ BOMBALADILAR

Husilere bağlı El-Mesire televizyonu, İsrail ordusunun Yemen'in başkenti Sana'ya 10'dan fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirdi.

İsrail ordusunun Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi'nin konuşması sırasında saldırı düzenlediğini aktarılırken, başkentin birçok bölgesinde patlamalar meydana geldiği öğrenildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, İsrail ordusunun Sana'ya yaptığı saldırıda "Husilerin önde gelen isimlerini hedeflediğini" kaydetti.

İSRAİL ORDUSU'NDAN AÇIKLAMA

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Yemen'in başkenti Sana'da Husilere ait hedefleri vurulduğunu açıkladı.

TEPKİ ÇEKECEK TEHDİT

Öte yandan İsrail Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Yisrael Katz, Yemen'e hava saldırılarını ordu komuta merkezinden takip etti.

Yemen'deki İran destekli Husileri çok defa uyardıklarını ileri süren Katz, "İsrail'e elini kaldıran herkesin eli kesilecektir" tehdidinde bulundu.

Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
