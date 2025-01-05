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Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu

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İsrail'e haftalardır art arda balistik füze saldırıları düzenleyen Yemen'deki İran destekli Husiler dün geceyi de boş geçmedi. Saldırı sonrası Hadera şehrinin kuzeydoğusundaki Talmei Elazar kasabasında sirenler çalarken, füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği kaydedildi. Öte yandan füzenin önlendiği anlara ilişkin görüntüler de yayımlandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Yemen'den İsrail'e yeni bir balistik füze fırlatıldığını açıkladı.

GECE YARISI SİRENLER ÇALDI

Füze saldırısının ardından Hadera şehrinin kuzeydoğusundaki Talmei Elazar kasabasında sirenlerin çaldığı belirtilirken, füzenin İsrail hava savunma sistemi tarafından başarıyla önlendiği kaydedildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Füzenin önlendiği anlara ait görüntüler ise amatör kameralara yansıdı. İsrail basını, daha önceki Husi saldırılarından farklı olarak, ülkenin geniş kesimlerinde sirenlerin devreye girmediğini duyurdu.

ARALIK AYINDA 27 SALDIRI DÜZENLENDİ

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e Aralık 2024'te 27 saldırı düzenlediğini duyurdu. Husilere bağlı "26sep.net" sitesinde yer alan haberde, Gazze'ye yönelik soykırıma ve ABD'nin Yemen saldırılarına tepki olarak İsrail'e düzenlenen saldırılarla ilgili bilgi verildi.

İsrail'in derinliklerine aralık ayında 27 "askeri operasyon" düzenlendiği ifade edilen haberde, "Filistin-2" hipersonik ile "Zülfikar" balistik füzeleri ve çok sayıda dron ile İsrail ordusuna ait hassas ve önemli askeri noktaların hedef alındığı kaydedildi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda denizcilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Husiler, İsrail'i gece yarısı bir kez daha vurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (12)

Haber YorumlarıGoker Deveci:

Ölen israilli haberlerini bekliyorum.Yok mu ölen israilli?

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Haber YorumlarıVEFA:

Husiler; bağnaz, yobaz, dinci, gerici takımı bir grup çapulcu. Sonları yakındır. Trump'ın bekleyin!!

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Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıMesut Görgülü:

İsrail (husilere) yemene kara harekatı yapamıyor. Amerika sadece yemeni füzeyle yıpratmaya çalışıyor. Buda demektir ki. İsrail ve Amerika karada inanılmaz derecede zayıftır.

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Husiler yeryüzündeki Türkiye dahil bütün müslümanların onurunu koruyorlar. Rabbim bir attıklarını, bine çevirsin. Taş bile atsalar yeter...En azından zalime tepki veriyorlar.

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Husiler kim MK

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Türkiye dışında habere gerek yok ? BİZENE MK ?

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Haber YorumlarıEjdeR karahanli:

Paraya yazık . karaharekatı başlatmalılar .

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Haber YorumlarıMevlüt:

Ga vur vefa yine ga vurluk yapmış.

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Haber YorumlarıHadi Sat:

sonuç kaç İsrailli öldü????

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

adamsın yemen. dünyaya adamlık öğretiyor

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