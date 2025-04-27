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İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Füzeyi Düşürdü

İsrail Ordusu, Yemen'den Atılan Füzeyi Düşürdü
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İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü açıkladı. Yemen'deki Husiler, Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nü hedef alarak ateşkes anlaşmasını ihlal etti.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde Yemen'den atılan bir füzenin ülke sınırlarına ulaşmadan düşürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Yemen'den atılan füze nedeniyle ülkenin güneyinde yer alan Necef Çölü'ndeki Arava bölgesi ile Kızıldeniz yakınlarındaki yerleşimlerde sirenlerin devreye girdiği belirtildi.

Söz konusu füzenin hava savunma sistemlerince ülke topraklarına varmadan düşürüldüğü ifade edildi.

Yemen'deki Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'in Negev bölgesindeki Nevatim Hava Üssü'nün "Filistin 2" adlı hipersonik balistik füzeyle vurulduğunu söylemişti.

İran destekli Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzelerle hedef alıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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