İsrail Ordusu ve Yerleşimcilerin Batı Şeria'daki Saldırıları: 1 Ölü, 9 Yaralı

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te düzenlediği saldırılarda Filistinli bir gencin yaşamını yitirdiği, 9 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrailli silahlı yerleşimcilerin Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Deyr Cerir köyüne saldırdıkları bildirildi.

Saldırıda Filistinli bir gencin hayatını kaybettiği ve 3 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin Ramallah kentine bağlı Attara beldesine saldırarak açtıkları ateş sonucu yaralanan 2 kişiyi hastaneye ulaştırdıkları belirtildi.

Açıklamada, yaralılardan birinin kafasından isabet eden kurşun nedeniyle durumunun kritik olduğu bilgisine yer verildi.

Filistin Kızılayı da yaptığı açıklamada, İsraillilerin Attara beldesine yönelik saldırılarında yaralanan 50 yaşındaki Filistinliyi hastaneye naklettiklerini duyurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail güçleri ve korumalarındaki radikal yerleşimci grupların hem Batı Şeria'da hem de Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar düzenledikleri kaydedildi.

Vücudunun birkaç yerinden yaralanan gencin Filistin Kızılayı ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı bilgisinin yer aldığı haberde, İsrailli onlarca yerleşimcinin Selfit kentine bağlı Kefl Haris beldesine de saldırdığı aktarıldı.

Saldırıların İsrail güçlerinin korumasında gerçekleştiği vurgulanan haberde, İsrail güçlerinin belde girişlerine konuşlanarak insanların giriş çıkışlarını engellediği belirtildi.

Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde yer alan Hırba el-Hadidiyye bölgesinde de İsrail güçlerinin korumasındaki yerleşimcilerin Filistinli bir kadına saldırarak onu yaraladıklarına dikkat çekilen haberde, İsrail güçlerinin bölgede ayrıca Filistinli 3 kişiyi gözaltına aldığı bilgisine yer verildi.

Haberde, İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Hivara beldesine düzenledikleri baskın sırasında ateş açarak Filistinli bir kişiyi yaraladıkları ifade edildi.

İsrail ordusunun işgal altındaki Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesinde açtığı ateş sonucu Filistinli bir kişinin yaralandığı kaydedildi.

WAFA haberinde ayrıca, İsrailli yerleşimcilerin El Halil kenti yakınlarında evlerin önünde oynayan Filistinli çocukları araçlarla ezmeye çalıştıkları ancak başarılı olamadıkları vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sürdürdüğü soykırımla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.