İsrail Ordusu ve Yerleşimciler, Zeytin Hasadı Sırasında Filistinlilere 158 Saldırı Düzenledi

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenlediği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı açıklamada, bu sürede komite ekiplerinin İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen 17 ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 141 saldırı tespit ettiğini ifade etti.

Saldırıların ağır fiziksel şiddet, gözaltı kampanyaları, hareket kısıtlamaları, erişim engellemeleri, her türlü tehdit ve korkutma eylemleri ve doğrudan ateş açmayı içerdiğini kaydeden Şaban, en çok etkilenen bölgelerin 56 saldırıyla Nablus, 51'le Ramallah ve 15 saldırıyla El-Halil olduğunu paylaştı.

Batı Şeria'daki 36 saldırının nerede düzenlendiğine ilişkin bilgi vermeyen Şaban, hasat mevsiminde zeytin toplayan çiftçilere karşı 57 hareket kısıtlaması ve korkutma, 22 fiziksel saldırı ve darp vakasının kaydedildiğini aktardı.

Şaban, mevsimin başından bu yana zeytinlik arazilere yönelik saldırıların sonucunda toplam 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini ifade etti.

Bu hasat mevsimini "son yılların en zor ve en tehlikelisi" olarak nitelendiren Şaban, İsrail'in tarım arazileri üzerinde "kapalı askeri bölgeler ilan etme uygulamasını yoğunlaştırdığını" vurguladı.

Filistinli yetkili, İsrail'in zeytin hasadını "sistematik olarak" hedef aldığını vurgulayarak, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hesap verebilirlik ve kovuşturmadan muaf tutulmasını" kınadı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.