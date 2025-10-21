Haberler

İsrail Ordusu ve Yerleşimciler, Zeytin Hasadı Sırasında Filistinlilere 158 Saldırı Düzenledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekim ayında başlayan zeytin hasadı döneminde, Filistinlilere karşı İsrail ordusu ve yerleşimciler tarafından gerçekleştirilen 158 saldırı kaydedildi. Saldırılar, fiziksel şiddet, gözaltılar ve tehditlerle dolu bir süreç içermekte. Toplamda 795 zeytin ağacı tahrip edilirken, hareket kısıtlamaları ve korkutma eylemlerinin olduğu bildirildi.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin zeytin hasadı mevsiminin başladığı ekim ayının başından bu yana zeytin toplayan Filistinlilere karşı 158 saldırı düzenlediği belirtildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi Başkanı Mueyyed Şaban yaptığı açıklamada, bu sürede komite ekiplerinin İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen 17 ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen 141 saldırı tespit ettiğini ifade etti.

Saldırıların ağır fiziksel şiddet, gözaltı kampanyaları, hareket kısıtlamaları, erişim engellemeleri, her türlü tehdit ve korkutma eylemleri ve doğrudan ateş açmayı içerdiğini kaydeden Şaban, en çok etkilenen bölgelerin 56 saldırıyla Nablus, 51'le Ramallah ve 15 saldırıyla El-Halil olduğunu paylaştı.

Batı Şeria'daki 36 saldırının nerede düzenlendiğine ilişkin bilgi vermeyen Şaban, hasat mevsiminde zeytin toplayan çiftçilere karşı 57 hareket kısıtlaması ve korkutma, 22 fiziksel saldırı ve darp vakasının kaydedildiğini aktardı.

Şaban, mevsimin başından bu yana zeytinlik arazilere yönelik saldırıların sonucunda toplam 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini ifade etti.

Bu hasat mevsimini "son yılların en zor ve en tehlikelisi" olarak nitelendiren Şaban, İsrail'in tarım arazileri üzerinde "kapalı askeri bölgeler ilan etme uygulamasını yoğunlaştırdığını" vurguladı.

Filistinli yetkili, İsrail'in zeytin hasadını "sistematik olarak" hedef aldığını vurgulayarak, "Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin hesap verebilirlik ve kovuşturmadan muaf tutulmasını" kınadı.

İşgalin giderek ağırlaştığı Batı Şeria'da son yıllarda zeytin hasadı döneminde Filistinlilere yönelik saldırılarda ciddi artış gözleniyor.

Geçen yıl, zeytin hasadı döneminde Filistinlileri hedef alan 200'den fazla olay kaydedildi. Bunun 2023'e oranla neredeyse 2 katı olduğu belirtiliyor.

İsrail'in 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulu 250'ye yakın yasa dışı yerleşim bulunuyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'da 451 bin, Doğu Kudüs'te ise yaklaşık 230 bin İsrailli, Filistin topraklarını gasbediyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki bu gasplar yasa dışı sayılıyor.

Kaynak: AA / Safiye Karabacak - Güncel
ABB konser soruşturması iddianamesi kabul edildi

ABB konser soruşturmasında yeni gelişme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var

Sözde kontrollü yıkım! Ortalık savaş alanına döndü, yaralananlar var
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Okul kayıtlarında yeni dönem! Adres değişikliği de artık çözüm olmayacak

Okul kayıtlarında yeni dönem! Önümüzdeki yıl uygulanmaya başlanacak
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis

24 yılda 50 kat büyüdü! Köyden kente göçü tersine çeviren tesis
BTK'dan 5G öncesi faturalara yeni ayar! Üst limit getirildi

Cep telefonu faturaları için önemli karar
Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu

Genç katibin şüpheli ölümü! Parkta cansız bedeni bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.