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İsrail, Ürdün sınırında İHA düşürdü

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İsrail ordusu, Ürdün sınırı yakınlarında tespit edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusu, Ürdün sınırı yakınlarında tespit edilen bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü bildirdi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Ürdün sınırı yakınlarında sabaha karşı bir İHA'nın tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail hava sahasına girmeden düşürülen İHA'nın nereden gönderildiğinin araştırıldığı ifade edildi.

Ayrıca bölgede mevcut protokoller gereği sirenlerin devreye girmediği kaydedildi.

İsrail ordusu, dün de aynı bölgede tespit edilen 2 İHA'yı düşürdüğünü açıklamıştı.

Kaynak: AA
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