İsrail ordusundan "Tahran bölgesinde 3 havalimanını vurduk" iddiası
İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da, Kudüs Gücü tarafından kullanılan 3 havalimanını hedef aldığını açıkladı ve uçak pistleri ile kontrol kulelerinin vurulduğunu iddia etti.
Açıklamada, uçak pistleri, kontrol kuleleri ve İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü tarafından insansız hava aracı üretmek üzere kullanıldığı iddia edilen bir fabrikanın vurulduğu savunuldu.
Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı