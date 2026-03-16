İsrail ordusu, Tahran'da askeri uzay programları merkezini hedef aldığını iddia etti

Güncelleme:
TEL İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği hava saldırılarında askeri uzay programları merkezini hedef aldığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu merkezin İsrail uyduları ve diğer ülkelerin uzay varlıklarına yönelik tehdit oluşturduğunu iddia edildi.

İsrail ordusu, 14 Mart'ta İran'ın Uzay Ajansı ana merkezini ve bir hava savunma üretim fabrikasına saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
