İsrail Ordusu, Suriye'ye Geçmeye Çalışan Yerleşim Yanlılarını Gözaltına Aldı

KUDÜS, 6 Temmuz (Xinhua) -- İsrail ordusu, pazar günü erken saatlerde sınırı geçerek Suriye topraklarına girmeye çalışan onlarca İsrail vatandaşını gözaltına aldı.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında, bölgeye intikal eden birliklerin şüphelileri gözaltına aldığı ve sorgulanmaları için polise teslim ettiği belirtildi.

Ordu, sınırı geçme girişimini kınayarak bunu "ciddi ve suç teşkil eden bir eylem" olarak nitelendirdi. Söz konusu girişime ve gerçekleştiği bölgeye ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşılmadı.

İsrail basını, olayın ardından gözaltına alınanların kendilerini "Bashan Öncüleri" olarak adlandıran yerleşim yanlısı eylemciler olduğunu belirtti. İsrailli milletvekillerinden destek aldığı iddia edilen grubun, geçen yıl boyunca Suriye topraklarına geçerek yerleşim birimleri kurmaya çalıştığı aktarıldı.

Kaynak: Xinhua