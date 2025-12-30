Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra kentinde baskın düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısındaki Kuneytra ili kırsalında yol kontrol noktası kurarak baskınlar düzenledi. Askeri hareketlilik insansız hava araçlarıyla destekleniyor.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneybatısında Kuneytra ili kırsalında yol kontrol noktası kurarak baskınlar düzenledi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait 2 Hummer ve 2 Hilux araçtan oluşan bir devriye, Tel el-Ahmar'ın batısından Ayn ez-Zivan köyüne doğru ilerledi.

Haberde, İsrail ordusunun söz konusu köy ile Kevdene beldesi arasında yol kontrol noktası kurduğu belirtilirken, bu gelişmeyle eş zamanlı Tel el-Ahmar'ın batısından doğusuna doğru yaklaşık 100 askerden oluşan bir İsrail askeri konvoyunun ilerlediği ifade edildi.

İsrail'in bu askeri hareketliliği, bölge semalarında insansız hava araçlarının uçuşuyla desteklendiği aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, 8 Aralık 2024 ile 18 Temmuz 2025 tarihleri arasında Suriye'nin çeşitli bölgelerine 1000'den fazla hava saldırısı, yaklaşık 400 kara baskını düzenledi.

Kaynak: AA / Muhammed Karabacak - Güncel
Mehmet Akif Ersoy'dan etkin pişmanlık talebi! İfade vermek için adliyeye getirildi

Mehmet Akif Ersoy itirafçı oluyor! Ek ifade için adliyede
Huzurevine yerleşen Zihni Göktay 'Babasına bakmıyor' eleştirilerine tepki gösterdi

Huzurevine yerleşen usta oyuncu eleştirilere böyle yanıt verdi
Kalbi iki kere durdu! Gökmen Özdenak yoğun bakımda

Kalbi iki kere durdu! Ünlü isimden korkutan haber
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim 'Kısmetse Olur' yarışmacısı çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan isim bakın kim çıktı
Hava trafiği felç! 3 şehirde bazı uçuşlar iptal edildi

Yola çıkacaklar dikkat! 3 ilimizde bazı uçuşlar iptal edildi
Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar

Galatasaray bombayı patlatıyor! Arda'nın takım arkadaşını da alacaklar
Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada

Yanlış pedal ölümle burun buruna getirdi: O anlar kamerada