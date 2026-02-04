Haberler

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyinde 3 köyde ilerleyerek kontrol noktaları kurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin Kuneytra bölgesinde çeşitli köylere ilerleyerek kontrol noktaları kurdu ve arama tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail güçlerinin bölgedeki askeri hareketliliğini aktardı.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki 3 köyde ilerleyerek kontrol noktaları kurdu, arama tarama faaliyetleri yaptı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, İsrail ordusunun Kuneytra kırsalının güney ve kuzeyindeki çeşitli köylere ilerlediğini bildirdi.

Haberde, 10 askeri araçtan oluşan İsrail güçlerinin Kuneytra kırsalının güneyindeki Saida e Hanout köyüne ilerlediği, 5 askeri aracın köyün batısında bir kontrol noktası kurduğu, diğer 5 aracın da Saida el Golan köyüne doğru ilerleyerek ikinci bir kontrol noktası kurduğu kaydedildi.

Eş zamanlı olarak, 3 araçtan oluşan başka bir askeri birliğin de Samdaniye Şarkiye köyüne ilerleyerek köyü Han Arnabeh kasabasına bağlayan yolda bir kontrol noktası kurarak arama çalışmaları yaptığı belirtildi.

İsrail ordusu, dünde Rasem el-Ravadi, Tel Krum Jaba ve Samdaniyah Şarkiye köyüne ilerleyerek kontrol noktası kurmuştu.

İsrail ordusu, Suriye'nin güneyindeki Dera ve Kuneytra bölgelerinde sık sık askeri araçlarla girip, kontrol noktaları kurarak "arama tarama" yapıyor.

Şam yönetimi, İsrail'in Kuneytra ve Dera kırsalında düzenlediği baskınlar ile sivillere yönelik saldırılarının 1974 Ayrılma Anlaşması'nın açık ihlali olduğunu belirtiyor.

Kaynak: AA / Ömer Koparan - Güncel
