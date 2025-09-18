İsrail Ordusu Suriye'de Gece Baskını Düzenledi

Haberler

İsrail ordusunun Suriye'nin Kuneytra ilinin kırsalında düzenlediği gece baskınında 4 sivil alıkoyuldu. SANA'nın haberine göre, insansız hava araçlarının desteğiyle köylere giren İsrail ordusu, konuya dair açıklama yapmadı.

İsrail ordusunun, Suriye'nin Kuneytra ilinin kırsalında düzenlediği gece baskınında 4 sivili alıkoyduğu bildirildi.

Suriye resmi ajansı SANA'nın haberine göre İsrail, insansız hava araçlarının desteğiyle Kuneytra'ya bağlı Ofanya, Han Arnabeh ve Cebbata El Haşab köylerine girdi.

İsrail ordusu, bu köylere düzenlediği baskınlarda 4 sivili alıkoydu.

Öte yandan, İsrail ordusundan konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA / Mehmet Burak Karacaoğlu - Güncel
