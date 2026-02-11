İsrail ordusu Suriye'nin Kuneytra kırsalında 1 kişiyi alıkoydu

İsrail ordusunun, Suriye'nin güneyinde yer alan Kuneytra vilayetinin kırsalında 1 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye sınırını ihlal ederek ülkenin güneyindeki Kuneytra kırsalına giren İsrail güçleri, bir koyun çobanını alıkoydu.

İsrail ordusu, bölgedeki tarım arazilerine yönelik 3 top atışı gerçekleştirerek saldırıda bulundu.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariyye kanalı, 9 Şubat'ta İsrail ordusunun Kuneytra'da odun toplayan 3 genci alıkoyduğunu duyurmuştu.

İsrail ordusunun, Kuneytra ve Dera kırsalları başta olmak üzere Suriye topraklarına yönelik hava saldırıları ve kara ihlallerini neredeyse günlük olarak sürdürdüğü, sivilleri gözaltına aldığı, kontrol noktaları kurduğu ve tarım arazilerine zarar verdiği belirtiliyor.