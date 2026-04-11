İsrail'in Lübnan'a saldırılarında ölen 13 güvenlik mensubu için cenaze töreni düzenlendi

İsrail ordusunun Lübnan'ın Nebatiye kentindeki hükümet binasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 güvenlik mensubu için Sayda kentinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, güvenlik kurumları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde hükümet binasına düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 13 güvenlik mensubu için Sayda kentinde cenaze töreni gerçekleştirildi.

Sayda'daki hükümet binasında düzenlenen törene güvenlik kurumları ve siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda kişi katıldı.

Silah arkadaşlarını son yolculuğuna uğurlayan askerler ile törene katılanlar gözyaşlarını tutamadı.

Törenin ardından hayatını kaybedenlerin cenazeleri ailelerine teslim edildi.

İsrail ordusunun dün Nebatiye'de hükümet binasını hedef alan saldırısında 13 güvenlik mensubu hayatını kaybetmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1953'e yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
