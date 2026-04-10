İsrail ordusu, Lübnan'a hava saldırılarında güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini kabul etti ve olayla ilgili soruşturma başlattı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırısında Lübnan güvenlik güçlerini vurduğunu itiraf etti.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, Nebatiye kentine düzenlenen hava saldırısında 13 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirmesine ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu.

Hizbullah'ın "askeri faaliyetler için" kullandığı binaların hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, hava saldırılarında Lübnan güvenlik güçlerinin vurulduğu kabul edildi.

Açıklamada, "Olay soruşturuluyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına, pek çok mahalleye hava saldırıları düzenlemişti.

Lübnan Devlet Güvenlik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İsrail'in hedef aldığı Nebatiye hükümet binasında Nebatiye bölgesi Devlet Güvenlik Ofisi'nin de bulunduğu belirtilmişti.

Lübnan topraklarında askeri personel ve sivillere yönelik saldırıların kınandığı açıklamada, 13 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Kaynak: AA / Burak Dağ
İran heyeti, ABD ile müzakerelerin yapılacağı İslamabad'da

Müzakere masası tamamlanıyor! İran heyeti görüşmenin yapılacağı ülkede
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
İsrail, İspanya'yı Gazze Koordinasyon Merkezi'nden çıkardı! Netanyahu'dan tehdit gibi sözler

Netanyahu'dan NATO üyesi ülkeye tehdit gibi sözler

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım belli oldu

Şampiyonlar Ligi'ni garantileyen ilk 4 takım şimdiden belli oldu
Bursa'da vahşet: Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Cuma namazından döndü, evinde korkunç manzarayla karşılaştı
Trump zaman verdi: Anlaşma olmazsa güç kullanırız

Trump masaya oturmadan gözdağı verdi! Anlaşma olmazsa...
Sami Uğurlu'dan Beşiktaşlı yıldıza övgü: Çok büyük oynadı

Beşiktaş'ın yıldızı için yaptığı itiraf bomba: Çok büyük oynadı

Avustralya'nın Arda Güler korkusu! Milli yıldızımızı bakın kime benzettiler

Arda Güler, o ülkeyi tir tir titretti: Sanki bir Maradona