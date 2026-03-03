Haberler

İsrail ordusundan Lübnan'ın Sayda kentine saldırı tehdidi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentinde Hizbullah'ın askeri altyapısına yönelik saldırı düzenleyeceğini duyurarak, bölgedeki sakinleri acil olarak tahliye olmaları konusunda uyardı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki bir bölge için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Lübnan'ın Sayda kentinde kırmızı ile işaretli bir bölgenin haritasını paylaştı.

Adraee, İsrail ordusunun Hizbullah'ın askeri altyapısına saldırı düzenleyeceğini ileri sürerek söz konusu haritada kırmızı ile işaretli bölgede bulunanların bu bölgeyi acil olarak terk etmesi gerektiğini kaydetti.

Kısa bir süre içerisinde İsrail ordusunun bölgeye saldırı düzenleyeceğini duyuran Adraee, "Kendi güvenliğiniz ve ailelerinizin güvenliği için, bu binaları derhal boşaltmalı ve haritada gösterildiği gibi en az 300 metre uzaklaşmalısınız." diyerek tehdit etti.

Kaynak: AA / Muhammed Semiz
