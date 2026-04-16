İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Beyt Lahiya kentine düzenlediği saldırıda iki kardeş hayatını kaybetti

İsrail ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde düzenlediği saldırıda iki Filistinli kardeş hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'daki Ebu Temmam Okulu yakınlarına hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun kontrolü dışındaki bölgede gerçekleştirilen saldırı sonucu Abdülmalik ve Abdüssettar el-Attar isimli Filistinli kardeşlerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Mülteci Kampı'nın doğusunda İsrail ordusunun bölge sakinlerine ve yerinden edilmiş kişilerin evlerine ateş açması sonucu ise aralarında bir çocuğun bulunduğu 3 Filistinli çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yerel kaynaklar, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un doğu ve güneyine İsrail tanklarının ateş açtığını, Gazze kentinin orta ve kuzey kesimlerine de İsrail ordusunun saldırılar düzenlediğini kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana devam eden ihlaller sonucu 765 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 140 kişi ise yaralandı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti, 172 binden fazla kişi yaralandı.