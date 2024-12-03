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İsrail'den Gazze'ye saldırı uyarısı: Vuracağız

İsrail'den Gazze'ye saldırı uyarısı: Vuracağız
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin Han Yunus şehrinde roket saldırısı iddiaları üzerine 5 mahallenin sakinlerine tahliye çağrısında bulundu. Ülkelerine yönelik saldırılar nedeniyle bölgenin vurulacağı belirtildi.

İsrail ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'e roket atıldığı iddiasıyla Han Yunus'un kuzeyindeki 5 mahallenin sakinlerinden bölgelerini derhal terk etmelerini, insani ve güvenli olduğu savunulan yerlere gitmelerini istedi.

"VURACAĞIZ"

Açıklamada, söz konusu bölgelerden İsrail'e saldırı düzenlendiği iddia edilerek bu bölgelerin vurulacağı bildirildi.

Ordunun boşaltılmasını istediği ve saldırı tehdidinde bulunduğu mahallelerden üçü, İsrail'in "insani ve güvenli" olarak ilan ettiği bölgede yer alıyor ve binlerce Filistinli mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBaba Yorgun:

Haklılar adamlar ateşkes yaptı hızobozuklar yine İsrail'e saldırı düzenledi

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