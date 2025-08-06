İsrail Ordusu'ndan Filistinlilere Tahliye Tehdidi

İsrail ordusu, Filistinlilerden Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine bağlı Nasr Mahallesi'ndeki iki bölgeyi boşaltmaları tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Nasr Mahallesi'ne ilişkin bir harita paylaştı.

Adraee, Filistinlilerin söz konusu mahalledeki 110 ve 89 numaralı blokları derhal boşaltması gerektiği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusunun söz konusu bölgede saldırılarını "derinleştireceğini" kaydeden Adraee, burasının "insani amaçlarla geçici ve yerel ateşkes uygulanacak bölgelerden biri olmayacağını" iddia etti.

Sözcü ayrıca, "Bölgeyi derhal batıya doğru boşaltın" uyarısında bulundu ve tahliye çağrısının Han Yunus'taki Nasır Hastanesini kapsamadığını belirtti.

Adraee, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada da Filistinlilerin Gazze kentinin Zeytun Mahllesi'ndeki 624, 625, 628, 629, 630, 631, 641, 695 numaralı blokların derhal boşaltılması gerektiği tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 1 Temmuz'da Han Yunus'taki Nasr ve Karara mahallelerinde yaşayan Filistinlilere benzer tahliye uyarılarında bulunmuştu.

Han Yunus kenti, özellikle Refah ve diğer bölgelerden gelen on binlerce yerinden edilmiş Filistinliye ev sahipliği yapıyor.

İsrail ordusu, Filistinlilere sürekli olarak güney bölgelerine gitmelerini, buraların "güvenli bölgeler" olduğunu iddia etse de bu bölgeleri de bombalayarak hem tahliye ettikleri hem de yardım almak için toplandıkları yerleri hedef alıyor.