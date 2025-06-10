İsrail Ordusu'ndan Calazun Mülteci Kampı'na Baskın: 5 Ev ve 1 Camiyi Yıkacaklar

İsrail Ordusu'ndan Calazun Mülteci Kampı'na Baskın: 5 Ev ve 1 Camiyi Yıkacaklar
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İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Calazun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 ev ve bir camiye yıkım duyurusu astı. Filistinli yetkililere göre, yıkım kararları ruhsatsız yapılaşma iddialarıyla alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'daki Calazun Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 5 ev ve bir camiyi yıkacağına ilişkin duyurular astı.

Ramallah'ın kuzeyindeki Calazun Mülteci Kampı Halk Komitesi Başkanı Mahmud Mübarek, AA muhabirine yaptığı açıklamada baskına ilişkin bilgi verdi.

Mübarek, "İsrail askerleri kampa baskın düzenledi, 5 ev ile 1 caminin girişine yıkım duyurusu astı." dedi.

Filistinli yetkili, yıkım kararlarının Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında 1995 yılında imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması"na göre "C" sınıfında yer alan bölgelerde "ruhsatsız yapılaşma" iddiasıyla alındığını ifade etti.

İsrail "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla evleri yıkıyor

İsrail ordusu, sık sık işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te "ruhsatsız olduğu" iddiasıyla Filistinlilere ait yapıları yıkıyor.

İsrail makamları işgal altındaki Batı Şeria'nın "C" bölgesinde Filistinlilerin inşaat ve tarım yapmasını engellerken, Filistinliler için ruhsat almanın ise neredeyse imkansız olduğu belirtiliyor.

Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde Batı Şeria; A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi, idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e "güvenliği" İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin "idare ve güvenliği" İsrail'e bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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