Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı tehdidinde bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut şehrinin Dahiye bölgesine yönelik yeni bir saldırı tehdidinde bulunarak halktan evlerini terk etmelerini istedi. Ordunun saldırıları sonucunda en az 254 kişi hayatını kaybetti.

İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Dahiye bölgesinin kırmızı ile işaretlendiği bir harita yayımladı.

Adraee, paylaşımında, Dahiye'nin daha önce sık sık uyarı yayımlanan Hureyk, Gubeyri, Leyleki, Hades, Burc el-Beracine, Tahivita el-Gadir ve Şiyah mahallelerine ek olarak Cinah mahallesine de saldırı tehdidine yer verdi.

Halktan bölgeyi tamamen terk etmelerini isteyen Adraee, bölgeye saldırı düzenleneceği tehdidinde bulundu.

İsrail ordusu, dün öğle saatlerinde Beyrut ile Lübnan'ın doğu ve güney kesimlerine ön uyarı yapmadan eş zamanlı yaklaşık 100 hava saldırısı gerçekleştirmişti.

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, söz konusu saldırılarda en az 254 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Söz konusu saldırılar, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği en şiddetli saldırılar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

