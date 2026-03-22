Lübnan haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı

Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde bulunan Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırarak, Hizbullah ile çatışmalara neden oldu. Saldırılarda ölü sayısı 1029'a, yaralı sayısı ise 2786'ya yükseldi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Nakura beldesini topçu atışları ve fosfor bombalarıyla hedef aldığı, İsrail askerleri ile Hizbullah arasında beldede çatışmaların yaşandığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Haberde, beldede İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'ın başkenti Tahran'da ardı ardına patlama

Savaş uçakları yeniden havalandı! Başkentte ardı ardına patlama
Sidiki Cherif'in milli takım hayali suya düştü

Yıldız isme şok: Davete rağmen milli takım kampına katılamadı
Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Bir daha böyle giyinme, delik deşik ederim

Röportaj yapan kişiyi tehdit etti: Burada böyle giyinme seni...
Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor

Bu köye gelen bir daha gelmek istemiyor: Misafirler bile kısa sürede kaçıyor
Genç futbolcu cinayetinde Aleyna'nın annesi de gözaltında! Suçlama hayli vahim

Genç futbolcu cinayetinde korkunç şüphe! Annesi de gözaltına alındı
Karşıyaka'da Fenerbahçe'ye transfer olan Adem kayıplara karıştı

Fenerbahçe'ye imza atan Adem kötü günler geçiriyor
Amedspor maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

1. Lig'de lider el değiştirdi! Şampiyonluk yarışı alev alev