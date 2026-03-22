Lübnan haber ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde fosfor bombası kullandı

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Lübnan'ın güneyindeki işgalini genişletmeye çalışan İsrail ordusu, sınır hattındaki Nakura beldesine topçu atışları ve fosfor bombalarıyla saldırı düzenledi.

Haberde, beldede İsrail askerleri ile Hizbullah mensupları arasında çatışmaların yaşandığı ifade edildi.

İsrail ordusu dün de Nakura'ya karadan sızma girişiminde bulunmuş, Hizbullah mensuplarıyla çatışmaya girmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 1029'a, yaralı sayısının ise 2 bin 786'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.