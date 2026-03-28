Haberler

İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinli aileye ait bir evi yıktı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın Nablus kentinde Mahmud el-Akkad'ın ailesine ait evi patlayıcılarla havaya uçurdu. Olay, İsrail askerlerinin bölgedeki diğer evlere düzenlediği baskınlarla birlikte gerçekleşti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinde Filistinli aileye ait bir evi havaya uçurdu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail güçleri Nablus kentine baskın düzenledi.

İsrail askerleri, 28 Eylül 2025'te Kalkilya kenti yakınlarında aracına ateş açılması sonucu hayatını kaybeden Mahmud el-Akkad'ın ailesinin Halava Caddesi'ndeki evini kuşattı.

Bölgedeki birçok evi tahliye eden İsrail ordusu, Akkad'ın ailesinin evini patlayıcılarla havaya uçurdu.

İsrail askerleri, Nablus'un güneyindeki Osarin kasabasında da bazı evlere baskın düzenleyerek aradı ve sakinlerini sahada sorguladı.

Kaynak: AA / Ali Semerci
Dışişleri Bakanı Fidan: Daha büyük bir savaşa doğru gidiyoruz, bölge ülkelerine yayılacak savaşa karşıyız

Savaşa bir ülke daha katıldı, Bakan Fidan'dan korkutan uyarı geldi
DEM Partili Bakırhan: Öcalan için İmralı’da bir yer inşa edilmiş

Bakırhan'dan İmralı iddiası: Öcalan için inşa edildi
İtalyan kadın futbol muhabirleri güzellikleriyle gündem oldu

Sosyal medyayı sallıyorlar

Her gören aynı yorumu yaptı! Fatih Terim ailesiyle birlikte Miami Açık tenis turnuvasında

Bu kareyi gören herkes aynı yorumu yapıyor!
Muslera 3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç

3.5 yıl sonra maça çıktı! İşte sonuç
Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi

Bir bardak portakal suyuna, servet ödedi
Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor

Taraftar akın edecek! Galatasaray yeni bir sektöre giriyor