Haberler

İsrail ordusu Nablus Beyt İmrin'de Filistinli esirin evini patlayıcılarla yıktı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Nablus'un Beyt İmrin beldesinde Filistinli esirin evini patlayıcılarla yıktı; 3 katlı binanın 2. katındaki daire tahrip oldu. Atara beldesinde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler 2 aracı ateşe verdi, duvarlara ırkçı yazılar yazdı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentinin Beyt İmrin beldesinde Filistinli esir Davas Hasun'un evini patlayıcılarla yıktı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Beyt İmrin'e baskın düzenledi.

Hasun'un evini kuşatan İsrail ordusu, 3 katlı binanın 2. katında bulunan daireyi patlayıcılarla tahrip etti, yıkım dolayısıyla söz konusu binada da maddi hasar oluştu.

İsrail güçleri, dün akşam Hasun ailesinin evine baskın düzenleyerek aile bireylerini zorla evinden çıkarmış ve eve çıkan tali yolları da kapatmıştı.

Mart 2026'da alıkonulan Hasun, Filistin topraklarını gasbeden bir İsrailliyi öldürmekle suçlanıyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Ramallah'ın kuzeyindeki Atara beldesine saldırarak Filistinlilere ait 2 aracı ateşe verdi, duvarlara ırkçı yazılar yazdı.

Atara beldesi, Filistinlilerin evlerinin yakınlarına gaspçı İsraillilerin kaçak yerleşim yeri kurmasının ardından saldırılara maruz kalıyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda da artış yaşanıyor.

Bu saldırılar, Filistinlilerin evlerinin ve yapılarının yıkılmasını, camilerin kundaklanmasını, tarım arazilerinin tahrip edilmesini, Filistinli çiftçilerin arazilerine ulaşmalarının engellenmesini ve Filistinlilerin yerlerinden edilmesi gibi ihlalleri içeriyor.

Kaynak: AA
‘Kazı Kazan’ İzmir’de bir talihliye 20 milyon TL kazandırdı

Gerçek rakamı öğrenince mutluluktan havaya uçtu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek'in açıklaması sonrası memur ve emekli maaşında hesaplar değişti

Sinyali verdi, memur ve emekli maaşında hesaplar değişti
17 yaşında steroid kullanmaya başladı! 20 yaşındaki halini görenler inanamadı

17 yaşında steroid kullanmaya başladı! Son halini görenler inanamadı
Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı! Ortalık fena karıştı

Korkulan oldu! Yapay zeka tarihte ilk kez bir devlete saldırdı
Simge Sağın'ın kapısı her hafta çalıyor! 101 gülün kimden geldiğini o da bilmiyor

Simge Sağın'a 3 haftadır aynı sürpriz! Her seferinde tam 101 tane

New York'taki zirvede karar alındı! TSK, Irak'taki o yerleşkeden çekiliyor

PKK'nın Irak'taki kararının ardından, TSK oradan çekiliyor
Pezeşkiyan’dan İsviçre liderine dikkat çeken hediye: ABD'nin sivil hedeflere saldırılarını belgeledi

Verdiği hediye çok ironik! Asıl mesaj sayfalarda gizli
Salah oturdu, yayla değişti! Meşhur taşın yanına bank geldi

Bir ilin akın ettiği yaylada şaşırtan görüntüler!