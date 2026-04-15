Haberler

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl'de 5 askerinin yaralandığını açıkladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesine düzenlenen füze saldırısında biri ağır olmak üzere 5 askerinin yaralandığını açıkladı. Bölgedeki gerginlik devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Bint Cubeyl bölgesinde askerlerin bulunduğu noktaya füze fırlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Lübnan'ın güneyinde üzerlerine füze atılması sonucu biri ağır olmak üzere 5 asker yaralandı." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde stratejik öneme sahip Bint Cubeyl'de kontrol sağlamaya çalışıyor.

İsrail ordusundan 13 Nisan'da yapılan açıklamada, Bint Cubeyl kuşatmasının tamamlandığı ve işgal saldırılarının başlatıldığı, bölgeye gerçekleştirilen saldırılarda 100'den fazla Hizbullah mensubunun öldüğü, çok sayıda Hizbullah mensubunun ilçede sıkıştığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Zein Khalil
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

