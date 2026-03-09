Haberler

İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere hava saldırıları gerçekleştirdi. İsrail'in 2 Mart'tan beri Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 394'e yükselmişti.

  • İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Haris, Bezuriyye, Hamul, Tibnin ve Şokin beldelerine hava saldırıları düzenledi.
  • İsrail uçakları Lübnan'ın doğusundaki Hermel kenti çevresi ile Yonin beldesini bombaladı.
  • İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 394'e, yaralı sayısı 1130'a yükseldi.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta, İsrail Lübnan'a da saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere hava saldırıları düzenledi.

ÇOK SAYIDA NOKTAYI HEDEF ALDILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, güneydeki Haris, Bezuriyye, Hamul, Tibnin ve Şokin beldelerini hedef aldı.

İsrail uçaklarının ayrıca doğudaki Hermel kenti çevresi ile Yonin beldesini bombaladığı duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Yine havada imha edildi
NATO: Türkiye'ye giden füzeyi önledik, müttefiklerimizi her türlü tehdide karşı savunmaya hazırız

NATO'dan Gaziantep'te düşürülen füze sonrası "Hazırız" mesajı
Sermin'in tabutunu erkeklere taşıtmadılar

Tabutu erkeklere vermediler
Çapraz VAR çizgisi tartışma yarattı

Evet yanlış görmediniz! Bu çizgiyi yayıncı kuruluş çekti
İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var

İran cephesinden yeni Türkiye çıkışı! Dikkat çektikleri bir tehlike var
Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı: İşte Türkiye'nin sıralaması

Savaş devam ederken en güçlü ordular listesi yayınlandı
400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu

400 erkekle birlikte olup hamile kalan kadının annesi konuştu
Lucas Torreira'ya kötü haber! Yine olmadı

Liverpool maçı öncesi aldığı haberle yıkıldı!