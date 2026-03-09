İsrail ordusu Lübnan'ın çok sayıda noktasına hava saldırıları düzenledi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile başlayan savaşta, İsrail Lübnan'a da saldırıları düzenlemeyi sürdürüyor. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyi ve doğusundaki beldelere hava saldırıları düzenledi.

ÇOK SAYIDA NOKTAYI HEDEF ALDILAR

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail, güneydeki Haris, Bezuriyye, Hamul, Tibnin ve Şokin beldelerini hedef aldı.

İsrail uçaklarının ayrıca doğudaki Hermel kenti çevresi ile Yonin beldesini bombaladığı duyuruldu.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Reken Nasreddin, dün, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 100 artarak 394'e, yaralı sayısının ise 1130'a yükseldiğini açıklamıştı.