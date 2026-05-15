Ateşkes İhlali: İsrail Askeri Öldü

Güncelleme:
İsrail ordusu, ateşkese rağmen kara saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde çıkan çatışmalarda bir askerinin öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Golani Tugayı'ndan çavuş rütbesinde bir askerin öldüğü belirtildi.

Açıklamada, ölen askerin 20 yaşındaki Negev Dagan olduğu ifade edildi.

Öte yandan Hizbullah'tan yapılan açıklamalarda, Lübnan'ın güneyindeki el-Beyyada, et-Taybe beldelerinde İsrail güçlerini bir dizi roketle hedef aldıkları belirtildi.

Açıklamalarda, İsrail güçlerinin doğrudan vurdukları bilgisine yer verildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırılarını genişlettiği 2 Mart'tan bu yana Lübnan'da ölen İsrail askerlerinin sayısı 19'a yükseldi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA / Mahmut Geldi
