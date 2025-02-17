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İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı

İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde 3 bölgeye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi. Saldırılarda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan'ın güneyinden çekilmesi beklenen İsrail ordusunun bölgede saldırlar düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA, İsrail ordusunun ülkenin güneyinde 3 bölgeye saldırı düzenleyerek ateşkesi ihlal ettiğini bildirdi.

İSRAİL'DEN HAVA SALDIRISI

İsrail uçaklarının Sur ilçesinde bulunan Tayr Harfa'nın Ayn ez-Zerka bölgesine hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, güneydeki Aişiye beldesine de uçakların saldırdığı, her iki saldırının da Litani Nehri yakınlarında gerçekleştiği ifade edildi.

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneydoğusunda bulunan Mercayun ilçesine bağlı Adise beldesine de bombalı saldırı düzenlediği aktarıldı. Saldırılarda can kaybı ya da yaralı olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

NE OLMUŞTU?

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Bu ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamalarına göre, ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail ordusunun saldırılarında 79 kişi hayatını kaybetti, 267 kişi yaralandı.


Kaynak: AA / Çağrı Koşak - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSerhat Bagci:

Güzelll.

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