İsrail Ordusu, Lübnan'daki Tekstil Atölyesini Havaya Uçurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Meys el-Cebel beldesinde savaş sırasında yıkılan ve sahibi tarafından yeniden inşa edilen bir tekstil atölyesini patlayıcılarla havaya uçurdu.

Lübnan resmi ajansı NNA'ya göre İsrail ordusuna bağlı bir birlik, söz konusu tekstil atölyesine patlayıcılar yerleştirdi.

Atölye patlama sonucu yerle bir olurken olayda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

İsrail tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine yönelik hava ve kara saldırıları neredeyse günlük olarak sürüyor.

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepeyi işgal etmeyi sürdürüyor.