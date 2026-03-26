İsrail ordusu, işgali genişlettiği Lübnan'ın güneyine asker takviyesi yaptı

İsrail ordusu, mart başından bu yana saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyinde işgali genişletmek ve derinleştirmek amacıyla asker takviyesi yaptı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 162'nci Tümen'e bağlı birliklerin Lübnan'ın güneyine yönelik kara saldırılarına katıldığı bildirildi.

Lübnan'ın güneyinde sözde "tampon bölge oluşturmak" bahanesiyle işgalini genişleten İsrail ordusu, 162'nci Tümen'e bağlı birliklerin, 91'inci ve 36'ncı tümenlerle birlikte Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığını açıkladı.

Açıklamada, iki yıl boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara katılan 162'nci tümen birliklerinin, Lübnan'ın güneyindeki saldırılara katıldığı ve saldırıların bir parçası haline geldiği belirtildi.

Birliklerin Lübnan'ın güneyine girmesinden önce bölgede topçu atışı ve hava saldırılarıyla çok sayıda noktanın hedef alındığını aktaran İsrail ordusu, bölgede "Hizbullah'a karşı" saldırıların devam edeceği tehdidinde bulundu.

Beyrut'a 100'den fazla saldırı

Öte yandan İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını genişletmesinden bu yana başta kentin güneyi olmak üzere başkent Beyrut'ta 100'den fazla noktaya saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırılarda, Hizbullah'ın Rıdvan Gücü karargahı ve karargah olarak kullanıldığı öne sürülen yüksek katlı binaların da hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.