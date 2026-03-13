Haberler

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyi için sürgün emri ve saldırı tehdidini yineledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın Beyrut güneyindeki Dahiye bölgesindeki mahalleler için sürdüğü saldırılarla birlikte sürgün emri verirken, yaklaşık 1 milyon Lübnanlının evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

TEL İsrail ordusu, saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan mahallelerde yaşayanlar için sürgün emri ve saldırı tehdidini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Hureyk, Gubeyri, Leylek, Hades, Burc el-Baracine, El-Gadr mahallelerinin boşaltılması çağrısı yaparak buraya yeniden saldırılar düzenleyecekleri tehdidinde bulundu.

Saldırılarını devam ettiren ve ülkede daha fazla insanı sürgün etmeye çalışan İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinin tamamı, doğusundaki Bekaa bölgesinde çok sayıda belde ve başkent Beyrut'un güneyinde yaşayanlara evlerini acil terk etme talimatı vererek yerlerinde kalmaları halinde canlarını tehlikeye atacakları tehdidini yöneltti.

Lübnan'da İsrail ordusunun saldırı tehditleri nedeniyle evlerini terk edip iç göçmen konumuna düşen Lübnanlıların sayısı yaklaşık 1 milyona ulaşmış durumda.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar
