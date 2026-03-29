İsrail, Lübnan'da BM Barış Gücü'nün konuşlandığı bir bölgeye saldırı düzenledi

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) konuşlandığı bin bölgeyi topçu saldırısıyla hedef aldığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri, güneydeki Mercayun ilçesine bağlı Adşit el-Kusayr beldesinde bulunan UNIFIL'e bağlı Endonezya birliğinin konuşlandığı bölgeyi hedef aldı.

Saldırıya ilişkin can kaybı ya da hasara dair henüz resmi açıklama yapılmadı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 49 artarak 1238'e, yaralı sayısının ise 3 bin 543'e çıktığını duyurmuştu.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.