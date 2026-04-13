İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde düzenlediği saldırıda tarihi bir dini yapı yıkıldı

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı Şema beldesinde düzenlediği saldırılarda tarihi bir dini yapının yıkıldığı bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçu birlikleri Sur kentindeki tarihi kale bölgesini hedef aldı. Saldırıda, bölgede yer alan ve tarihi öneme sahip "Peygamber Şemun es-Safa" makamının tamamen yıkıldığı aktarıldı.

Söz konusu yapının, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bir alan içerisinde bulunduğu ve bu nedenle uluslararası koruma statüsüne sahip olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, Şema beldesinin çevresindeki tepelik alanların da aralıklarla topçu atışlarına maruz kaldığı, saldırılarda oluşan hasar veya can kaybına ilişkin henüz net bilgi bulunmadığı ifade edildi.

Aynı makamın, İsrail'in 2024 yılında Şema beldesine yönelik saldırıları sırasında da yıkıldığı, daha sonra bölge halkı tarafından yeniden inşa edildiği kaydedildi.

İsrail'in Lübnan'a saldırısı

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 89'a yükseldiğini bildirmişti.

Lübnan hükümeti de ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.