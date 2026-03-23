İsrail ordusu Lübnan'da köprüleri hedef alarak ülkenin güneyini izole etmeyi amaçlıyor

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması, halihazırda yoğun saldırılarına maruz kalan ülkenin güneyini kuzeyinden izole etmeyi amaçlıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı vermesinin ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde altyapıyı hedef alan saldırılarını artırdı.

Lübnan'ın batısından doğusuna kadar yaklaşık 170 kilometre uzunluğunda devam Litani Nehri, İsrail sınırına 6 ila 30 kilometreler arasında değişen uzaklıkta yer alıyor.

Litani Nehri'nin güneyi, "güney sınır bölgesi" olarak biliniyor ve halihazırda İsrail'in şiddetli saldırılar düzenlediği çok sayıda beldeyi kapsıyor.

Nehrin üzerinde, Kasımiye, Hardali, Kakaiyya ve Zerariye olarak bu 4'ü ana köprüler olmak üzere toplamda 7 köprü yer alıyor.

İsrail ordusu bu ana köprülerden 3'ünü doğrudan hedef aldı, Hardali Köprüsü'ne de giden yolları hedef alarak geçişi tehlikeli hale getirdi.

Kasımiye Köprüsü

Kasmiye Köprüsü, Sayda'dan Sur kentine uzanan sahil yolu üzerinde Litani Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü nokta yakınındaki en önemli köprülerden biri olarak öne çıkıyor.

Ülkenin güneyiyle kuzeyi arasındaki önemli geçiş noktalarından Kasımiye Köprüsü, İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Eski Kasımiye Köprüsü

Sayda ve Sur kentlerini birbirine bağlayan ve daha küçük olan Eski Kasımiye Köprüsü de 18 Mart'ta İsrail saldırısına maruz kaldı.

Hardali Köprüsü

İsrail ordusu, Nebatiye'yi Mercayun ilçesiyle birleştiren Hardali Köprüsü'nü doğrudan hedef almasa da köprüye çıkan yolları 14 Mart'ta bombaladı ve bu iki bölge arasındaki geçişi durdurdu.

Zerariye Köprüsü

Sur ve Nebatiye kentleri ile Zehrani bölgelerini bağlayan Zerariye Köprüsü, Lübnan'ın güneyinin kıyı ile iç kesimleri arasında önemli geçiş noktalarından biri olarak kabul ediliyor.

İsrail ordusu köprüyü 13 Mart'ta hedef aldı.

Kakaiyya Köprüsü

Bulunduğu beldeye ismini veren Kakaiyya Köprüsü, Litani Nehri'nin orta kesimlerinde yer alıyor ve Nebatiye kentini Bint Cibeyl ilçesine bağlıyor.

Önemli geçiş noktalarından biri olarak öne çıkan köprü 23 Mart'ta İsrail savaş uçakları tarafından yerle bir edildi.

Dellafe Köprüsü

Lübnan'ın güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını oluşturmasının yanı sıra doğuda Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılan ana köprülerden Dellafe Köprüsü, 23 Mart'ta İsrail ordusu tarafından hedef alındı.

Azray Köprüsü

Sayda kentinin güneyinde Sur yakınlarında bulunan küçük Azray-Burc Rahhal Köprüsü de 23 Mart'ta İsrail ordusunca hedef alındı.

Litani Nehri'nin güneyinin izole edilmesi

İsrail ordusunun Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alarak, saldırılar düzenlediği nehrin güney bölgelerini izole etmeyi amaçladığı düşünülüyor.

İsmlerinin açıklanmasını istemeyen Lübnanlı güvenlik kaynakları AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Litani Nehri'nin güneyinde yolları ve köprüleri hedef almasının "operasyonel bir stratejiyi" gösterdiğini ifade etti.

Kaynaklar, İsrail saldırılarının Litani'nin güneyindeki köprülerin yanı sıra bölgedeki önemli yollardan Hıyam-Mercayun yolu ile Debbin-Mercayun gibi ana yolları da hedef aldığına dikkati çekti.

" Lübnan'ın güneyindeki beldeler ve köyler kuzeyden kopmuş durumda"

Sayda Belediye Başkanı Mustafa Hicazi de köprülerin bombalanmasının İsrail'in Lübnan'ın altyapısını hedef alan saldırılarında "yeni bir yöntem" olduğunu söyledi.

Hicazi, köprülerin vurulmasının Lübnan'ın güneyine giden yolları kestiğini ve bölgeleri birbirinden izole ettiğini aktardı.

" Lübnan'ın güneyindeki beldeler ve köyler kuzeyden kopmuş durumda." diyen Hicazi, bu durumun bölge halkının yaşamını doğrudan etkilediğini vurguladı."

Hicazi, köprülerin yıkılmasının yalnızca maddi hasara yol açmadığını, insani boyutlarının da olduğunu belirterek, temel gıda ve yakıt tedarikinde aksaklıkların yaşandığını kaydetti.

Sayda Belediye Başkanı, İsrail saldırısına ilişkin, "Altyapının hedef alınması, Lübnan devletine ve uluslararası topluma bunun sınırlı bir askeri operasyonun ötesine geçtiği mesajını veriyor." ifadelerini kullandı.

Hicazi, Lübnan'daki ekonomik sıkıntıların devletin maddi hasarı giderme kapasitesini sınırladığını ve bu durumun İsrail saldırılarını daha tehlikeli hale getirdiğine vurgu yaptı.

İsrail saldırıları, Lübnanlıları topraklarına bağlılıklarından caydıramayacak

Öte yandan, Lübnan'ın güneyinde yaşayan çok sayıda kişi, İsrail'in yollara zarar vermesine rağmen yaşadıkları yerlere ulaşma konusunda kararlı olduklarını belirtiyor.

Haris beldesinden Ali Abbas, hedef alındığı sırada Kasımiye Köprüsü'ne yakın bir noktada olduğunu aktararak, İsrail saldırılarının kendilerini topraklarına gitmekten caydırmayacağını söyledi.

Abbas, "Bölge sakinleri, köylerine ulaşmak için bahçelerden veya nehir kıyısından da olsa her türlü alternatif yolu kullanır. Tehlikelere ve tehditlere rağmen bunu yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Hasan Halife de İsrail'in köprüleri veya evleri hedef alarak bölge halkını topraklarından ayıramayacağının altını çizdi.

Topraklarında kalmaya bağlı olduklarını belirten Halife, zor şartlara rağmen topraklarına ulaşmak için gerekli tüm çabayı göstereceklerini vurguladı.

Lübnan'ın güneyinde çatışmalar

İsrail ordusunun Lübnan'ın altyapısını hedef alan saldırıları sürerken, İsrail-Lübnan sınırında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

İsrail ordusunun ele geçirmeye çalıştığı Lübnan'ın güneydoğusundaki Hıyam beldesinde şiddetli hava saldırıları ve topçu atışları altında İsrail askerleri ve Hizbullah mensupları çatışıyor.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneydoğusundaki sınır hattında Dıhayra, Alma eş-Şaab, Merkeba, Taybe, Kefr Kila, Adise ve Nakura beldelerine sızma girişimlerinin ardından bu bölgelerde de çatışmalar ve vurkaç saldırıları yaşanıyor.

İsrail ordusunun ele geçirmeye çalıştığı bölgeler aynı zamanda Litani Nehri'ne kadar ulaşmasına yol açabilecek "potansiyel koridorlar" oluşturuyor.