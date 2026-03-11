Haberler

Lübnan resmi ajansı: İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan ilerledi

Güncelleme:
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda kara işgaline yönelik ilerlemeleri ve düzenlediği yoğun hava saldırılarının ardından, Lübnan Sağlık Bakanlığı ölü ve yaralı sayısını açıkladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerlediği bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki bazı noktalarda karadan işgal için ilerledi.

AA muhabirinin bölgeden bildirdiğine göre, İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki beldelere yoğun hava saldırıları düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Ardından, Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 634'e, yaralı sayısının ise 1586'ya yükseldiğini açıklamıştı.

Lübnan hükümeti, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
