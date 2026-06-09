Haberler

İsrail, Lübnan'ın Sur Kentinde Hristiyan Mahallesini de Kapsayan Tahliye Emri Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde olası saldırılar öncesinde Hristiyan mahallesini de kapsayan bir tahliye emri yayımladı. Daha önce kapsam dışı tutulan bölge, Hizbullah iddiasıyla tahliye listesine alındı.

(ANKARA) - İsrail Ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde olası saldırılar öncesinde Hristiyan mahallesini de kapsayan bir tahliye emri yayımladı.

İsrail Ordusu'ndan bugün yapılan açıklamada, bölge sakinlerinden belirtilen alanları terk etmeleri istendi. Daha önce yayımlanan tahliye emirlerinde Hristiyan mahallesi kapsam dışında tutulurken, İsrail ordusu bu kez herhangi bir kanıt sunmaksızın Hizbullah mensuplarının bölgede faaliyet gösterdiğini ileri sürdü.

İsrail Ordusu, daha önce yaptığı açıklamalarda, Hizbullah'ın bölgede varlığını sürdürmesi halinde söz konusu mahallenin de tahliye emirlerine dahil edilebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: ANKA
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte CHP Grup Toplantısı'nın yapılacağı salona ilk gelen ekip

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? İşte salona ilk gelen ekip
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Özgür Özel, Genç Parti için Cem Uzan'ın kapısını çaldı

Özgür Özel'den Ankara'yı sarsan hamle! Cem Uzan'ın kapısını çaldı
Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür

Mehmet Ali Erbil'in yeni aşkı! Aradaki yaş farkı bir ömür
Icardi sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı! Ortalık karıştı

Sevgilisinin çırılçıplak fotoğrafını paylaştı!

“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı
Platonik aşk dehşeti: Genç kadını sokak ortasında bıçakladı

Platonik aşk dehşeti! Genç kadın 2 saniye sonra kabusu yaşadı

7,8'lik deprem ülkeyi yerle bir etti! 1500 ev yıkıldı, bilanço her saniye ağırlaşıyor

Taş üstünde taş bırakmayan depremde bilanço ağırlaşıyor
Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı; şüpheliler motosikletle kaçtı

Beykoz'da iş merkezine silahlı saldırı; şüpheliler motosikletle kaçtı